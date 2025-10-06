В Берлине активисты "Последнего поколения" ворвались в офис правящей партии

В Берлине у штаб-квартиры правящей партии ХДС протестовали активисты "Последнего поколения" – нескольким удалось ворваться внутрь, прежде чем вмешалась полиция.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Под лозунгом "Климатические активисты снова вернулись" активисты появились 6 октября возле штаб-квартиры ХДС. По данным ХДС, двум демонстрантам даже удалось проникнуть в здание, а также – повредить бюст бывшего канцлера ХДС Конрада Аденауэра, прежде чем вмешалась полиция.

Демонстранты приклеили плакат к зданию, а также хотели раздать символические банкноты.

Полиция быстро прибыла на место происшествия и временно задержала некоторых активистов.

Фото: Spiegel

По данным правоохранителей, около 20 демонстрантов приняли участие в акции незадолго до заседания исполнительного комитета ХДС. Их личности были установлены, большинство активистов затем отпустили. Трое должны были быть доставлены к следственному судье.

Отметим, летом немецкая полиция арестовала двух человек, которые могли облить красной краской федеральное ведомство канцлера Германии.

Четырех активистов движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), которые хотели приклеить себя к взлетной полосе аэропорта Манчестера летом 2024 года, приговорили к тюремным срокам.