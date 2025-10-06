У Литві визначили нового кандидата на міністра культури після скандалу з попереднім
Коаліція у Литві визначилася з новим кандидатом на посаду міністра культури – відомства, наразі закріпленого за ультраправою "Зорею Німану"– після того, як щойно призначений міністр пішов у відставку через нищівну критику.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
Після зустрічі коаліційної ради у понеділок спікер Сейму Юозас Олекас повідомив, що коаліція має нового кандидата на міністра культури – проте не став називати його імені і сказав, що про це згодом повідомить прем’єрка Інга Ругінене.
Він також не став розкривати, чи у коаліції піднімали питання про обмін міністерськими портфелями між партіями, щоби забрати Мінкульт у "Зорі Німану" - як хочуть у культурній спільноті.
"Ми говоримо про кращі рішення, що працюватимуть в інтересах народу Литви", – зазначив спікер.
Лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс зі свого боку зазначив, що йдеться про "дуже відому у культурній спільноті особу".
Нагадаємо, кандидатура першого призначеного на цю посаду представника "Зорі Німану" Ігнотаса Адомавічюса обурила литовську культурну спільноту.
Після шквалу критики Адомавічюсу (серед іншого, він завагався з відповіддю, чий Крим) довелося йти у відставку.
На додачу, опозиція Литви звернулась до спецслужб через заяви Адомавічюса про Крим.