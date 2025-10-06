У Литві визначили нового кандидата на міністра культури після скандалу з попереднім

Коаліція у Литві визначилася з новим кандидатом на посаду міністра культури – відомства, наразі закріпленого за ультраправою "Зорею Німану"– після того, як щойно призначений міністр пішов у відставку через нищівну критику.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Після зустрічі коаліційної ради у понеділок спікер Сейму Юозас Олекас повідомив, що коаліція має нового кандидата на міністра культури – проте не став називати його імені і сказав, що про це згодом повідомить прем’єрка Інга Ругінене.

Він також не став розкривати, чи у коаліції піднімали питання про обмін міністерськими портфелями між партіями, щоби забрати Мінкульт у "Зорі Німану" - як хочуть у культурній спільноті.

"Ми говоримо про кращі рішення, що працюватимуть в інтересах народу Литви", – зазначив спікер.

Лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс зі свого боку зазначив, що йдеться про "дуже відому у культурній спільноті особу".

Нагадаємо, кандидатура першого призначеного на цю посаду представника "Зорі Німану" Ігнотаса Адомавічюса обурила литовську культурну спільноту.

Після шквалу критики Адомавічюсу (серед іншого, він завагався з відповіддю, чий Крим) довелося йти у відставку.

На додачу, опозиція Литви звернулась до спецслужб через заяви Адомавічюса про Крим.