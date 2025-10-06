В Литве определили нового кандидата на пост министра культуры после скандала с предыдущим

Коалиция в Литве определилась с новым кандидатом на пост министра культуры – ведомства, в настоящее время закрепленного за ультраправой "Зарей Немана" – после того, как только что назначенный министр ушел в отставку из-за сокрушительной критики.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

После встречи коалиционного совета в понедельник спикер Сейма Юозас Олекас сообщил, что у коалиции есть новый кандидат на пост министра культуры – однако не стал называть его имени и сказал, что об этом позже сообщит премьер-министр Инга Ругинене.

Он также не стал раскрывать, поднимали ли в коалиции вопрос об обмене министерскими портфелями между партиями, чтобы забрать Минкульт у "Зари Немана" – как хотят в культурном сообществе.

"Мы говорим о лучших решениях, которые будут работать в интересах народа Литвы", – отметил спикер.

Лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис со своей стороны отметил, что речь идет о "очень известном в культурном сообществе лице".

Напомним, кандидатура первого назначенного на эту должность представителя "Зари Немана" Игнотаса Адомавичюса возмутила литовское культурное сообщество.

После шквала критики Адомавичюсу (среди прочего, он замешался с ответом, чей Крым) пришлось уйти в отставку.

Вдобавок, оппозиция Литвы обратилась к спецслужбам из-за заявлений Адомавичюса о Крыме.