Більшість чехів підтримують коаліцію Бабіша з антиукраїнською партією

Сценарій, за якого антиукраїнська та євроскептична чеська партія SPD входить до коаліційного уряду з переможцем виборів ANO, є прийнятним для відносної більшості чехів.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування агенції NMS для порталу Novinky.

Коаліцію ANO, правого руху "Автомобілісти" та SPD, яка забезпечує математичну більшість у парламенті Чехії, підтримують 52% чеських респондентів – і це максимум з-поміж усіх можливих коаліцій.

Дещо меншу (50%) підтримку опитані висловили уряду меншості ANO за підтримки "Автомобілістів" та SPD, або уряду ANO та "Автомобілістів" за підтримки SPD.

Жодна з конфігурацій потенційної коаліції, де фігурує нинішній урядовий блок Spolu чи партія премʼєра Петра Фіали ODS, не здобуває порівнянної підтримки.

Приміром, коаліція з ANO і ODS є прийнятною лише для 17% респондентів, а коаліція ANO зі Spolu вважається прийнятною для 19%.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня найбільше голосів здобула популістська партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO, з результатом 34.5%. Цього недостатньо для самостійного формування уряду. У разі об’єднання з "Автомобілістами" та SPD коаліція матиме у парламенті 108 мандатів з 200.

Водночас раніше президент Чехії Петр Павел дав зрозуміти, що не підтримує входження в уряд SPD, відомої євроскептичною та антинатівською риторикою, а також закликами припинити допомогу Україні.

Детально про підсумки чеських виборів та наслідки для України – у статті Неприємно, але не катастрофа.