Большинство чехов поддерживают коалицию Бабиша с антиукраинской партией

Сценарий, при котором антиукраинская и евроскептическая чешская партия SPD входит в коалиционное правительство с победителем выборов ANO, является приемлемым для относительного большинства чехов.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос агентства NMS для портала Novinky.

Коалицию ANO, правого движения "Автомобилисты" и SPD, которая обеспечивает математическое большинство в парламенте Чехии, поддерживают 52% чешских респондентов – и это максимум среди всех возможных коалиций.

Немного меньшую (50%) поддержку опрошенные выразили правительству меньшинства ANO при поддержке "Автомобилистов" и SPD, или правительству ANO и "Автомобилистов" при поддержке SPD.

Ни одна из конфигураций потенциальной коалиции, где фигурирует нынешний правительственный блок Spolu или партия премьера Петра Фиалы ODS, не получает сопоставимой поддержки.

Например, коалиция с ANO и ODS является приемлемой только для 17% респондентов, а коалиция ANO со Spolu считается приемлемой для 19%.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Чехии 3-4 октября наибольшее количество голосов получила популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO, с результатом 34,5%. Этого недостаточно для самостоятельного формирования правительства. В случае объединения с "Автомобилистами" и SPD коалиция будет иметь в парламенте 108 мандатов из 200.

В то же время ранее президент Чехии Петр Павел дал понять, что не поддерживает вхождение в правительство SPD, известной евроскептической и антинатовской риторикой, а также призывами прекратить помощь Украине.

Подробно об итогах чешских выборов и последствиях для Украины – в статье Неприятно, но не катастрофа.