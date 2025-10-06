Bloomberg: ЄС обговорює санкції проти стейблкоїна, повʼязаного з Шором

Європейська комісія запропонувала запровадити санкції проти A7A5 – стейблкоїна, пов'язаного з російськими підсанкційними особами.

Як пише "Європейська правда", про це дізналось агентство Bloomberg.

За даними Bloomberg, Єврокомісія пропонує заборонити будь-яку пряму або опосередковану участь осіб на території ЄС в операціях, пов'язаних з A7A5.

Єврокомісія також пропонує вжити заходів проти кількох банків у Росії, Білорусі та Центральній Азії, які допомагають здійснювати операції, пов'язані з цією криптовалютою, ідеться в публікації.

A7A5 – стейблкоїн, тобто криптовалюта, курс якої привʼязаний до валюти (у цьому випадку рубля). Вона була розроблена компанією A7, яка належить молдовському олігарху-втікачу Ілану Шору та російському державному "Промсвязьбанку".

A7 та її дочірні підприємства допомагають російським підприємствам здійснювати міжнародні транзакції, які в іншому випадку були б неможливими через обмеження США. І А7, і "Промсвязьбанк" уже перебувають під західними санкціями.

Нагадаємо, Єврокомісія 19 вересня представила пропозицію 19-го пакета санкцій проти Росії. У його рамках ЄК пропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на свою територію до 1 січня 2027 року.

Також Єврокомісія пропонує суттєво розширити список підсанкційних "тіньових суден" РФ та покарати НПЗ, нафтотрейдерів та нафтохімічні компанії в третіх країнах, зокрема, в Китаї.

Раніше вже повідомлялось, що Єврокомісія пропонує додатково посилити запобіжники від обходу санкцій, вперше вдаривши по криптобіржах.