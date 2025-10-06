Bloomberg: ЕС обсуждает санкции против стейблкоина, связанного с Шором

Европейская комиссия предложила ввести санкции против A7A5 – стейблкоина, связанного с российскими лицами, подпадающими под санкции.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно агентству Bloomberg.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия предлагает запретить любое прямое или косвенное участие лиц на территории ЕС в операциях, связанных с A7A5.

Еврокомиссия также предлагает принять меры против нескольких банков в России, Беларуси и Центральной Азии, которые помогают осуществлять операции, связанные с этой криптовалютой, говорится в публикации.

A7A5 – стейблкоин, то есть криптовалюта, курс которой привязан к валюте (в данном случае рублю). Она была разработана компанией A7, которая принадлежит молдавскому олигарху-беглецу Илану Шору и российскому государственному "Промсвязьбанку".

A7 и ее дочерние предприятия помогают российским предприятиям осуществлять международные транзакции, которые в противном случае были бы невозможны из-за ограничений США. И A7, и "Промсвязьбанк" уже находятся под западными санкциями.

Напомним, Еврокомиссия 19 сентября представила предложение 19-го пакета санкций против России. В его рамках ЕК предлагает запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) на свою территорию до 1 января 2027 года.

Также Еврокомиссия предлагает существенно расширить список подсанкционных "теневых судов" РФ и наказать НПЗ, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, в частности, в Китае.

Ранее уже сообщалось, что Еврокомиссия предлагает дополнительно усилить меры предосторожности от обхода санкций, впервые ударив по криптобиржам.