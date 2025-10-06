У Орбана придумали новую конспирологию об "украинских связях" его главного соперника

В рамках кампании политической борьбы венгерские власти начали распространять утверждения о якобы причастности украинской компании к созданию приложения партии "Тиса" Петера Мадяра – главного соперника Виктора Орбана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

В понедельник утром портал Index, который, по некоторым данным, входит в связанную с Орбаном медиаимперию, опубликовал статью о якобы утечке данных из приложения Tisza Világ партии "Тиса".

В публикации утверждалось, что в интернете оказались данные о 18 тысячах венгров, включая их адреса, а их источником могли стать "встроенные публичные функции" приложения.

Index также указал, что среди администраторов Tisza Világ якобы есть Мирослав Токар – программист из Ужгорода, работающий в украинской компании PettersonApps.

Статья дала повод Орбану и его союзникам провести связь между якобы "украинским" происхождением приложения, безопасностью личных данных венгров и партией "Тиса" Мадяра.

"Между тем вижу, что украинцы в "Тисе" не только в кладовой, но и в приложении", – написал он в закрытой проправительственной группе на Facebook.

В партии "Тиса" на запрос Telex ответили, что никакой утечки данных из Tisza Világ не произошло, а пользователи могут работать с приложением в режиме инкогнито, который делает невозможным раскрытие их данных третьим лицам.

Кроме того, в партии сказали, что приложение разработали венгерские специалисты при участии нескольких компаний из ЕС.

Напомним, венгерские власти начали информационную кампанию против Мадяра на фоне приближения парламентских выборов в апреле 2026 года, где партия Орбана может потерять большинство.

Ранее в Венгрии появились плакаты и видеоролики, где соперника Орбана пытаются выставить "венгерским Зеленским" и называют обоих марионетками внешних игроков.