Орбан пожаловался на "моральный шантаж" Зеленского

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан жалуется, что президент Украины Владимир Зеленский использует "тактику морального шантажа" против его страны.

Об этом глава правительства Венгрии написал в Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Орбана, Зеленский "хочет решать, что лучше для венгров".

"Он снова использует свою обычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные усилия", – написал он.

Орбан добавил, что Венгрия "не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС".

"Ни одна страна никогда не шантажировала Евросоюз, чтобы вступить в него, и на этот раз этого тоже не произойдет. Договор о ЕС не оставляет места для двусмысленности: решение о членстве принимается государствами-членами единогласно", – отметил венгерский премьер.

В этом контексте он напомнил о проведенном в Венгрии опросе относительно поддержки членства Украины в ЕС, по результатам которого большинство венгров не поддержали вступление Украины.

"Если вы хотите изменить это, то медийная кампания, которую вы ведете против Венгрии, вероятно, не лучший способ завоевать друзей", – добавил Орбан.

Напомним, Зеленский ранее заявил, что Украина станет членом ЕС независимо от позиции премьер-министра Венгрии.

В то же время Орбан недавно повторил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы "не разделить их судьбу" – а судьба украинцев, по его словам, быть рядом с Россией. Также венгерский премьер считает, что Украина не является суверенным государством, ведь за ее счета платят государства Европейского Союза.

