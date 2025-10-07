СМИ: Словакия хочет обсуждения пакета санкций ЕС против РФ на уровне лидеров

Словакия хочет, чтобы утверждение 19-го пакета санкций ЕС против России было вынесено на саммит лидеров Евросоюза, который состоится во второй половине октября.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Он подтвердил информацию издания Finantial Times о том, что ЕС наконец достиг согласия по ограничению передвижения дипломатов РФ после того, как Венгрия сняла свое вето.

Но, по его словам, весь пакет санкций может быть не принят до саммита 23 октября, поскольку Словакия хочет провести обсуждение на самом высоком уровне.

Пока не известно, в чем заключаются беспокойства Словакии по поводу предложенного пакета.

Также сообщалось, что юридическое утверждение нового пакета санкций может задержаться из-за спора, связанного с предложением Австрии добавить пункт о снятии санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать убытки банка Raiffeisen в России.

По словам чиновников, послы по меньшей мере из двенадцати других столиц на прошлой неделе заявили, что не поддержат пакет, если в него будет включено австрийское предложение.