У Латвії на рік заборонили нерегулярні автобусні перевезення до РФ і Білорусі
Уряд Латвії на рік заборонив нерегулярні автобусні перевезення з країни до Росії та Білорусі.
Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".
7 жовтня уряд Латвії ухвалив рішення про заборону нерегулярних міжнародних перевезень, що передбачають перетин кордонів Росії або Білорусі у пунктах пропуску Патерніекі, Гребнева і Терехова з 1 листопада 2025 до 31 жовтня 2026 року.
Це рішення торкнеться, зокрема, організованих туристичних поїздок.
У Міністерстві транспорту зазначили, що зростаючий потік транспорту, який виконує нерегулярні перевезення, довгі черги на відповідних КПП та безпекові ризики, у тому числі нелегальної міграції, вимагають певних обмежень нерегулярних пасажирських перевезень.
Зі свого боку в МЗС закликали громадян Латвії утриматися від поїздок до Росії і Білорусі з огляду на всі ризики за поточних геополітичних обставин.
Також Латвія продовжила часткове закриття повітряного простору на кордонах з РФ та Білоруссю.
У вересні Латвія повністю закривала кордони з Росією та Білоруссю на період їхніх військових навчань "Запад".