У Латвії на рік заборонили нерегулярні автобусні перевезення до РФ і Білорусі

Уряд Латвії на рік заборонив нерегулярні автобусні перевезення з країни до Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

7 жовтня уряд Латвії ухвалив рішення про заборону нерегулярних міжнародних перевезень, що передбачають перетин кордонів Росії або Білорусі у пунктах пропуску Патерніекі, Гребнева і Терехова з 1 листопада 2025 до 31 жовтня 2026 року.

Це рішення торкнеться, зокрема, організованих туристичних поїздок.

У Міністерстві транспорту зазначили, що зростаючий потік транспорту, який виконує нерегулярні перевезення, довгі черги на відповідних КПП та безпекові ризики, у тому числі нелегальної міграції, вимагають певних обмежень нерегулярних пасажирських перевезень.

Зі свого боку в МЗС закликали громадян Латвії утриматися від поїздок до Росії і Білорусі з огляду на всі ризики за поточних геополітичних обставин.

Також Латвія продовжила часткове закриття повітряного простору на кордонах з РФ та Білоруссю.

У вересні Латвія повністю закривала кордони з Росією та Білоруссю на період їхніх військових навчань "Запад".