В Латвии на год запретили нерегулярные автобусные перевозки в РФ и Беларусь
Правительство Латвии на год запретило нерегулярные автобусные перевозки из страны в Россию и Беларусь.
Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".
7 октября правительство Латвии приняло решение о запрете нерегулярных международных перевозок, предусматривающих пересечение границ России или Беларуси в пунктах пропуска Патерниеки, Гребнева и Терехова с 1 ноября 2025 до 31 октября 2026 года.
Это решение коснется, в частности, организованных туристических поездок.
В Министерстве транспорта отметили, что растущий поток транспорта, который выполняет нерегулярные перевозки, длинные очереди на соответствующих КПП и риски безопасности, в том числе нелегальной миграции, требуют определенных ограничений нерегулярных пассажирских перевозок.
В свою очередь в МИД призвали граждан Латвии воздержаться от поездок в Россию и Беларусь, учитывая все риски при текущих геополитических обстоятельствах.
Также Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границах с РФ и Беларусью.
В сентябре Латвия полностью закрывала границу с Россией и Беларусью на период их военных учений "Запад".