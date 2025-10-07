В Латвии на год запретили нерегулярные автобусные перевозки в РФ и Беларусь

Правительство Латвии на год запретило нерегулярные автобусные перевозки из страны в Россию и Беларусь.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

7 октября правительство Латвии приняло решение о запрете нерегулярных международных перевозок, предусматривающих пересечение границ России или Беларуси в пунктах пропуска Патерниеки, Гребнева и Терехова с 1 ноября 2025 до 31 октября 2026 года.

Это решение коснется, в частности, организованных туристических поездок.

В Министерстве транспорта отметили, что растущий поток транспорта, который выполняет нерегулярные перевозки, длинные очереди на соответствующих КПП и риски безопасности, в том числе нелегальной миграции, требуют определенных ограничений нерегулярных пассажирских перевозок.

В свою очередь в МИД призвали граждан Латвии воздержаться от поездок в Россию и Беларусь, учитывая все риски при текущих геополитических обстоятельствах.

Также Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границах с РФ и Беларусью.

В сентябре Латвия полностью закрывала границу с Россией и Беларусью на период их военных учений "Запад".