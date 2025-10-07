Німеччина готова допомогти відновлювати Газу

Німеччина готова підтримати проєкти з відновлення Гази у разі досягнення угоди про припинення вогню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка розвитку Рім Алабалі Радован, яку цитує dpa.

Вона зазначила, що "значна частина сектора Гази зруйнована, це означає, що люди не мають даху над головою, майже не залишилося ніякої інфраструктури".

"У нас вже є проєкти, наприклад, тимчасового житла. Вони вже профінансовані. Вони готові", – розповіла міністерка.

Санітарна ситуація для цивільного населення також є катастрофічною, попередила Радован, додавши, що її міністерство може надати підтримку з санітарними спорудами, водопостачанням та вивезенням завалів.

"Це лише кілька прикладів, де ми вже маємо досвід і де ми можемо надати негайну підтримку", – сказала вона.

Радован вважає, що як угруповання ХАМАС, так і ізраїльський уряд зобов'язані укласти мирну угоду.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другу річницю атаки ХАМАС на Ізраїль заявила, що не можна втрачати можливості досягти припинення вогню в Газі.