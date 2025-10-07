Германия готова помочь восстанавливать Газу

Германия готова поддержать проекты по восстановлению Газы в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр развития Рим Алабали Радован, которую цитирует dpa.

Она отметила, что "значительная часть сектора Газы разрушена, это означает, что люди не имеют крыши над головой, почти не осталось никакой инфраструктуры".

"У нас уже есть проекты, например, временного жилья. Они уже профинансированы. Они готовы", – рассказала министр.

Санитарная ситуация для гражданского населения также является катастрофической, предупредила Радован, добавив, что ее министерство может оказать поддержку с санитарными сооружениями, водоснабжением и вывозом завалов.

"Это лишь несколько примеров, где мы уже имеем опыт и где мы можем оказать немедленную поддержку", – сказала она.

Радован считает, что как группировка ХАМАС, так и израильское правительство обязаны заключить мирное соглашение.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газы и будущего этой территории.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторую годовщину атаки ХАМАС на Израиль заявила, что нельзя терять возможности достичь прекращения огня в Газе.