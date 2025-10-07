В Кремле отреагировали на слова Трампа о "почти принятом" решении по Tomahawk

В Кремле заявили, что нужно дождаться конкретных решений со стороны Вашингтона в вопросе поставки крылатых ракет Tomahawk Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал во вторник спикер Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

На просьбу журналистов прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа о том, что решение о передаче Киеву ракет Tomahawk в определенной степени принято, Песков сказал: "Мы так понимаем, что нужно дождаться, наверное, более четких заявлений, если они будут".

Комментируя потенциальную передачу ракет, президент Трамп говорил, что не желает эскалации напряженности в отношениях с РФ и попытается уточнить, каким образом и с какой целью будут применяться эти крылатые ракеты.

"Что касается поставок вооружения, сначала они происходят, а потом уже звучат заявления – по крайней мере, так всегда было при администрации Байдена, нам это хорошо известно. На этот раз посмотрим", – сказал Песков.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в прошлом месяце, что Вашингтон рассматривает запрос Украины на получение Tomahawk большой дальности, которые могут нанести удар вглубь России, включая Москву, хотя неясно, было ли принято окончательное решение.

Недавно хозяин Кремля Владимир Путин предупредил, что решение США поставить Украине ракеты Tomahawk большой дальности для ударов по глубине России разрушит отношения Москвы с Вашингтоном.