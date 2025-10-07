В Литве до сих пор нет кандидата на должность министра культуры от "Зари Немана"

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене до сих пор не получила имя кандидата в руководители Министерства культуры – ведомства, которое сейчас закреплено за ультраправой "Зарей Немана".

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Советник Ругинене заявил, что премьер до сих пор не получила кандидатуру на должность министра культуры от председателя партии "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса.

После заседания коалиционного совета в понедельник, 6 октября, Жемайтайтис заявил, что кандидат, который ранее рассматривался на должность заместителя министра культуры, известен в художественных кругах и имеет связь с театром.

В СМИ сразу появились предположения, что речь идет о бывшем культурном атташе Литвы Александрасе Шимелисе, однако он категорически опроверг эту информацию.

"Это абсолютная неправда. Даже если бы было приглашение, я бы точно отказался. Я не хочу иметь ничего общего с этой партией", – заявил он.

Среди других возможных кандидатов СМИ называли Матаса Друктейниса, бывшего советника по культурным вопросам премьер-министра социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса. Однако Друктейнис заявил, что не получал никаких предложений и не уверен, согласился ли бы их рассмотреть.

"Любой кандидат от "Зари Немана" столкнется с большим сопротивлением культурного сообщества. Но как человек, который давно работает в этой сфере, я хотел бы укрепить возможности для творцов и культурных организаций во всех секторах", – сказал он.

Также в публичном пространстве появлялось имя Дали Урбанавичене, председателя Совета по охране этнической культуры. Она подтвердила, что не получала никаких предложений и не планирует становиться ни заместителем, ни министром.

Напомним, кандидатура первого назначенного на эту должность представителя "Зари Немана" Игнотаса Адомавичюса возмутила литовское культурное сообщество.

После шквала критики Адомавичюсу (среди прочего, он засомневался с ответом, чей Крым) пришлось уйти в отставку.

В дополнение оппозиция Литвы обратилась в спецслужбы из-за заявлений Адомавичюса о Крыме.