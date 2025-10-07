Європарламент підтвердив імунітет італійської депутатки, яку хочуть судити в Угорщині

Європарламент у голосуванні 7 жовтня з мінімальною перевагою підтвердив імунітет італійської депутатки Іларії Саліс, яку хочуть судити в Угорщині.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

На голосуванні у вівторок Європарламент підтримав збереження депутатського імунітету Саліс 306 голосами, тоді як 305 проголосували проти. 17 з присутніх "утрималися" і сотня євродепутатів не брали участі в голосуванні.

Саліс назвала результати голосування "перемогою демократії, верховенства права та антифашизму".

Водночас лідер фракції "Європейських консерваторів і реформістів" заявив, що такі результати голосування щодо Саліс "легітимізують політично вмотивоване насильство".

Перед цим проти зняття імунітету з Саліс висловився Комітет з правових питань Європарламенту.

Нагадаємо, Саліс судили в Угорщині за нібито участь у нападі на ультраправих демонстрантів у лютому 2023 року. На судові засідання її заводили до зали в кайданках на щиколотках і зап’ястках, прикріплених ланцюгом, – процедура, яку в Угорщині називають стандартною, але яка викликала широкий шок і обурення в Італії.

Саліс звільнили з-під домашнього арешту у 2024 році після обрання до Європарламенту, але судовий процес триває.

Нещодавно прем’єр Угорщини Віктор Орбан вчергове згадав її, оголошуючи про намір Будапешта оголосити антифашистський рух терористичною організацією. У відповідь глава МЗС Італії сказав, що не вважає Саліс терористкою.