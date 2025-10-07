Европарламент подтвердил иммунитет итальянской депутатки, которую хотят судить в Венгрии

Европарламент в голосовании 7 октября с минимальным перевесом подтвердил иммунитет итальянского депутата Иларии Салис, которую хотят судить в Венгрии.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

На голосовании во вторник Европарламент поддержал сохранение депутатского иммунитета Салис 306 голосами, тогда как 305 проголосовали против. 17 из присутствующих "воздержались" и сотня евродепутатов не участвовали в голосовании.

Салис назвала результаты голосования "победой демократии, верховенства права и антифашизма".

В то же время лидер фракции "Европейских консерваторов и реформистов" заявил, что такие результаты голосования по Салис "легитимизируют политически мотивированное насилие".

Перед этим против снятия иммунитета с Салис высказался комитет по правовым вопросам Европарламента.

Напомним, Салис судили в Венгрии за якобы участие в нападении на ультраправых демонстрантов в феврале 2023 года. На судебные заседания ее заводили в зал в наручниках на лодыжках и запястьях, прикрепленных цепью, – процедура, которую в Венгрии называют стандартной, но она вызвала широкий шок и возмущение в Италии.

Салис освободили из-под домашнего ареста в 2024 году после избрания в Европарламент, но судебный процесс продолжается.

Недавно премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз упомянул ее, объявляя о намерении Будапешта объявить антифашистское движение террористической организацией. В ответ глава МИД Италии сказал, что не считает Салис террористкой.