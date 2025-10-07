Прем'єри Польщі та Литви у Варшаві обговорили оборону регіону та допомогу Україні

Прем’єр-міністри Польщі та Литви – Дональд Туск та Ігна Ругінене – у Варшаві обговорили оборонне співробітництво в регіоні, а також допомогу Україні.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У вівторок, 7 жовтня Туск та Ругінене зустрілися у Варшаві. Темами їхніх переговорів були безпека та оборонне співробітництво в регіоні, а також допомога Україні та міграційна політика.

Польський прем’єр заявив, що координація між Польщею та Литвою, як у двосторонньому, так і в більш широкому форматі, є абсолютно необхідною, особливо з огляду на поточні та можливі майбутні провокації з боку Росії.

Прем'єр-міністерка Литви, своєю чергою, запропонувала Туску провести спільні засідання урядів обох країн.

Туск також зазначив, що в питанні війни в Україні він та Ругінене мають спільні погляди, дії та ініціативи.

Він також наголосив, що між Польщею та Литвою існує повне взаєморозуміння з питання міграції. Він підкреслив, що також цінує співпрацю з Литвою в галузі охорони кордонів.

"Я хочу сказати, що бачу Польщу як нашого стратегічного партнера, з яким ми можемо вирішити все разом", – підсумувала Ругінене.

Варто нагадати, що польський повітряний простір неодноразово порушувався безпілотниками в ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки Російської Федерації на Україну. Начальник генерального штабу генерал Веслав Кукула визнав, що на територію Польщі залетів 21 безпілотник.

Безпілотники та їхні уламки були знайдені в Люблінському (більшість), Мазовецькому, Свентокшиському, Лодзькому та Вармінсько-Мазурському воєводствах.

18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

