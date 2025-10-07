Премьеры Польши и Литвы в Варшаве обсудили оборону региона и помощь Украине

Премьер-министры Польши и Литвы – Дональд Туск и Игна Ругинене – в Варшаве обсудили оборонное сотрудничество в регионе, а также помощь Украине.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Во вторник, 7 октября, Туск и Ругинене встретились в Варшаве. Темами их переговоров были безопасность и оборонное сотрудничество в регионе, а также помощь Украине и миграционная политика.

Польский премьер заявил, что координация между Польшей и Литвой, как в двустороннем, так и в более широком формате, является абсолютно необходимой, особенно с учетом текущих и возможных будущих провокаций со стороны России.

Премьер-министр Литвы, в свою очередь, предложила Туску провести совместные заседания правительств обеих стран.

Туск также отметил, что в вопросе войны в Украине он и Ругинене имеют общие взгляды, действия и инициативы.

Он также подчеркнул, что между Польшей и Литвой существует полное взаимопонимание по вопросу миграции. Он подчеркнул, что также ценит сотрудничество с Литвой в области охраны границ.

"Я хочу сказать, что вижу Польшу как нашего стратегического партнера, с которым мы можем решить все вместе", – подытожила Ругинене.

Стоит напомнить, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками в ночь с 9 на 10 сентября во время ночной атаки Российской Федерации на Украину. Начальник генерального штаба генерал Веслав Кукула признал, что на территорию Польши залетел 21 беспилотник.

Беспилотники и их обломки были найдены в Люблинском (большинство), Мазовецком, Свентокшиском, Лодзинском и Варминско-Мазурском воеводствах.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Читайте также: Дроны, которые "разбудили" Польшу: удалось ли РФ рассорить Украину с союзниками.