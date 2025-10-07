В Эстонии осудили военнослужащего, который шпионил в пользу России

Эстония приговорила к почти пяти годам тюремного заключения солдата из добровольной оборонной организации, который шпионил в пользу России.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Солдат из добровольной оборонной организации Эстонии был приговорен к почти пяти годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Москвы после того, как его поймали на передаче информации о военном присутствии в городе недалеко от границы с Россией.

Речь идет об Иване Дмитриеве, гражданине Эстонии, который управлял дронами для Оборонной лиги страны. Он заключил соглашение со следствием после своего задержания в начале этого года. До этого Дмитриев в течение двух месяцев работал на Федеральную службу безопасности России (ФСБ).

"Деятельность Дмитриева могла быть чрезвычайно вредной для безопасности Эстонии в будущем", – говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что Дмитриев был непосредственно вовлечен в военные учения, направленные на отражение России в любых будущих конфликтах.

Правоохранители заявляют, что ФСБ искала информацию о членах эстонских вооруженных сил и местной жизни в городе Нарва, что на границе с Россией.

В конце мая Эстония выдворила и передала украинским властям гражданина Украины, который поддерживал контакты с российской ФСБ.

В начале июня в Эстонии лишили вида на жительство и выдворили гражданина России из соображений национальной безопасности.

В июле эстонская служба внутренней безопасности выслала еще одного гражданина России, который потенциально представлял угрозу безопасности страны.