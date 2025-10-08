Соціалісти Молдови погрожують протестами у разі затвердження результатів виборів

Партія соціалістів Молдови не визнає результати парламентських виборів, що відбулися 28 вересня, і погрожує протестами, якщо Конституційний суд їх затвердить.

Про це заявив віцеголова партії Влад Батринча, цитує NewMaker, пише "Європейська правда".

Батринча заявив, що парламентські вибори в Молдові супроводжувалися "порушеннями і використанням адміністративного ресурсу". За його словами, це "поставило під сумнів чесність голосування".

"Ми не можемо серйозно говорити про майбутнє Молдови, якщо в країні немає ні демократії, ні вільних виборів. У таких умовах не буде ні економіки, ні демографічного зростання – нічого. Вибори повинні бути чесними, а умови участі – рівними. Тільки тоді можна говорити про функціонування демократії", – вважає представник молдовських соціалістів.

Він вважає, що, з огляду на "виявлені порушення", до яких, за його словами, входило "використання адміністративних ресурсів під час кампанії", Конституційний суд "повинен відмовитися від затвердження результатів виборів".

Відповідаючи на запитання, що його партія буде робити, якщо суд все ж затвердить підсумки, Батринча заявив, що молдовські соціалісти "продовжать боротися на міжнародних майданчиках, на вулицях міст, у парламенті – усіма можливими способами і на всіх доступних рівнях".

Нагадаємо, 28 вересня в Молдові відбулися парламентські вибори. Згідно з попередніми результатами, партія влади PAS може отримати в парламенті 55 місць – тобто одноосібну більшість.

