Социалисты Молдовы угрожают протестами в случае утверждения результатов выборов

Партия социалистов Молдовы не признает результаты парламентских выборов, состоявшихся 28 сентября, и угрожает протестами, если Конституционный суд их утвердит.

Об этом заявил вице-председатель партии Влад Батринча, цитирует NewMaker, пишет "Европейская правда".

Батринча заявил, что парламентские выборы в Молдове сопровождались "нарушениями и использованием административного ресурса". По его словам, это "поставило под сомнение честность голосования".

"Мы не можем серьезно говорить о будущем Молдовы, если в стране нет ни демократии, ни свободных выборов. В таких условиях не будет ни экономики, ни демографического роста – ничего. Выборы должны быть честными, а условия участия – равными. Только тогда можно говорить о функционировании демократии", – считает представитель молдавских социалистов.

Он считает, что, учитывая "выявленные нарушения", к которым, по его словам, относилось "использование административных ресурсов во время кампании", Конституционный суд "должен отказаться от утверждения результатов выборов".

Отвечая на вопрос, что его партия будет делать, если суд все же утвердит итоги, Батринча заявил, что молдавские социалисты "продолжат бороться на международных площадках, на улицах городов, в парламенте – всеми возможными способами и на всех доступных уровнях".

Напомним, 28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, партия власти PAS может получить в парламенте 55 мест – то есть единоличное большинство.

