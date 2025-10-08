Віткофф і зять Трампа доєднаються до мирних переговорів щодо Гази в Єгипті

Спецпосланець США Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер приєднаються до переговорів щодо мирного плану для Гази між переговірниками Ізраїлю і ХАМАС в Єгипті в середу, 8 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Віткофф і Кушнер прибудуть після того, як другий день непрямих переговорів у вівторок закінчився без відчутних результатів, повідомив співрозмовник BBC, знайомий із їх перебігом.

За даними джерела, вони мали вилетіти зі США у вівторок ввечері і прибути до Єгипту в середу.

Трамп у позитивному ключі прокоментував перебіг переговорів, заявивши, що "є ймовірність, що ми зможемо досягти миру на Близькому Сході".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не коментував переговори, але сказав ізраїльтянам, що вони перебувають у "вирішальних днях".

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другу річницю атаки ХАМАС на Ізраїль заявила, що не можна втрачати можливості досягти припинення вогню в Газі.