Уиткофф и зять Трампа присоединятся к мирным переговорам по Газе в Египте

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединятся к переговорам по мирному плану для Газы между переговорщиками Израиля и ХАМАС в Египте в среду, 8 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Уиткофф и Кушнер прибудут после того, как второй день непрямых переговоров во вторник закончился без ощутимых результатов, сообщил собеседник BBC, знакомый с ходом переговоров.

По данным источника, они должны были вылететь из США во вторник вечером и прибыть в Египет в среду.

Трамп в позитивном ключе прокомментировал ход переговоров, заявив, что "есть вероятность, что мы сможем достичь мира на Ближнем Востоке".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не комментировал переговоры, но сказал израильтянам, что они переживают "решающие дни".

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газы и будущего этой территории.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторую годовщину атаки ХАМАС на Израиль заявила, что нельзя терять возможности достичь прекращения огня в Газе.