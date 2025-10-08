Подавший в отставку премьер Франции назвал маловероятным роспуск парламента

Себастьен Лекорню, который подал в отставку с поста премьер-министра Франции, после проведения ряда переговоров с различными политическими партиями заявил, что возможность роспуска парламента выглядит маловероятной.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Reuters.

Лекорню отметил, что переговоры показали общую готовность принять бюджет до конца года.

"Эта готовность создает импульс и сближение, что, очевидно, делает возможность роспуска более отдаленной", – сказал он в обращении, с которым выступил во дворе дворца Матиньон в Париже.

Он добавил, что позже в среду вечером встретится с президентом Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить результаты своих переговоров с политическими партиями.

Напомним, 6 октября Лекорню подал президенту Эмманюэлю Макрону заявление об отставке. Он провел на посту рекордно короткие 27 дней, а его правительство – менее суток.

После этого начали раздаваться призывы распустить парламент и объявить досрочные выборы.

В понедельник Макрон попросил Лекорню в течение следующих двух дней определить "платформу действий и стабильности".

