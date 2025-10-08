СМИ: полиция Германии может получить дополнительные полномочия для противодействия дронам

Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем обсудит поправку, которая может предоставить федеральной полиции дополнительные полномочия по защите от дронов.

Об этом стало известно агентству dpa, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о поправке к Закону о федеральной полиции, принятого 30 лет назад, и в котором нет упоминания о дронах.

Проект закона, который будут обсуждать в среду и с которым ознакомилось dpa, прямо поручает федеральной полиции осуществлять защиту от дронов вблизи аэропортов, железнодорожной инфраструктуры и судов.

Он также позволяет полиции использовать собственные дроны, например, для наблюдения за демонстрациями.

Немецкое правительство рассматривает соответствующую поправку после того, как появление неизвестных дронов нарушило работу аэропорта Мюнхена на прошлой неделе.

Реакция Германии на инциденты осложнена федеральным аппаратом безопасности страны, полномочия которого распределены между множеством ведомств на уровне земель и на национальном уровне, а также опасениями по поводу законности привлечения вооруженных сил страны к операциям по защите внутренней безопасности.

Кроме того, власти не знают, как поступать с неопознанными дронами в воздушном пространстве страны.

Министр внутренних дел Александр Добриндт пообещал создать в федеральной полиции подразделение по защите от дронов.

Во вторник правительство Баварии одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.

Председатель профсоюза полиции Йохен Копельке рекомендует другим федеральным землям и федеральному правительству взять за пример принятый правительством Баварии закон.