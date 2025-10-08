В Германии фиксируют всплеск праворадикализма среди подростков

В 2024 году в Германии количество молодых людей, подозреваемых в совершении политических преступлений праворадикального направления вдвое превысило количество, которое фиксировали в 2023-м.

Об этом свидетельствуют данные федерального правительства, пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

С 2020 года количество молодых людей, подозреваемых в совершении политических преступлений ультраправого направления, постоянно растет. Ответ правительства Германии на запрос парламентской фракции партии "Зеленые", который есть в распоряжении издания, свидетельствует, что в 2024 году он был вдвое выше, чем в 2023 году.

Рост особенно значительный в возрастной группе от 14 до 17 лет. В прошлом году было 3854 подозреваемых, по сравнению с 1785 в 2023 году. В обоих годах почти 90% из них были мужчинами.

Также наблюдался значительный рост среди 13-летних. Четверть из 204 подозреваемых были девушками. Согласно цифрам, "политически мотивированные преступления правого толка" также выросли среди 24-летних.

Согласно ответу, сейчас по всей Германии действует "большое количество праворадикальных молодежных групп и других организаций, связанных с детьми и молодежью", некоторые из которых объединены в сети, а некоторые действуют независимо друг от друга. Они существуют в среде праворадикальных партий, таких как, в частности, "Альтернативы для Германии".

Отмечается, что с начала 2024 года наблюдается рост количества детей и подростков, которые присоединяются к праворадикальному движению. Такие группы, как "Jung & Stark", "Deutsche Jugend Voran", "Der Störtrupp" и "Letzte Verteidigungs Welle", считаются особенно влиятельными на национальном уровне.

В целом, по данным Министерства внутренних дел, эти группы сейчас характеризуются "большей динамичностью и быстрым темпом деятельности".

С помощью мессенджеров и социальных сетей, без жестких форм, функций и иерархий, они способны достичь высокого "успеха мобилизации" в короткий срок. Ожидается, "что эти возможности увеличатся в разы благодаря методам, основанным на искусственном интеллекте".

Кроме этого, отмечается, что они уже достигают успеха в "передаче знаний" о мерах защиты от органов безопасности.

В начале июня писали, что согласно ежегодному отчету внутренней разведки Германии, ультраправая партия страны "Альтернатива для Германии" ("АдГ") скрывает все большее количество правых экстремистов.

В конце августа писали, что в Германии зафиксирован рост случаев праворадикального экстремизма в Бундесвере: только в 2024 году из-за таких инцидентов уволили более 90 военных.