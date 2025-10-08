У Нідерландах затримали пропалестинських активістів, які захопили будівлю університету

У Нідерландах у ніч проти 8 жовтня поліція затримала групу пропалестинських активістів, які намагалися захопити будівлю в кампусі університету Радбауд.

Про це повідомляє NOS, передає "Європейська правда".

Подія відбулася у місті Неймеген. Пропалестинські активісти-студенти "окупували" магнітну лабораторію на території кампусу.

Фото: NOS

За даними поліції, було заарештовано 23 протестувальники, всі вони досі перебувають під вартою.

Їх заарештували після того, як вони покинули приміщення. А протестувальників, які прикували себе ланцюгами перед входом – звільнили та заарештували.

Зазначається, що протест був спрямований проти можливого партнерства університету з одним з ізраїльських вишів. Активісти вимагали повного розриву академічних зв’язків з Ізраїлем.

Фото: NOS

5 жовтня вісім осіб були затримані і 20 поліцейських зазнали поранень в результаті зіткнень між пропалестинськими протестувальниками і поліцією в Барселоні.

Королівський палац на площі Дам в Амстердамі вранці 7 жовтня обмастили червоною фарбою, написавши антиізраїльські гасла.