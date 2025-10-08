У Нідерландах затримали пропалестинських активістів, які захопили будівлю університету
Новини — Середа, 8 жовтня 2025, 14:03 —
У Нідерландах у ніч проти 8 жовтня поліція затримала групу пропалестинських активістів, які намагалися захопити будівлю в кампусі університету Радбауд.
Про це повідомляє NOS, передає "Європейська правда".
Подія відбулася у місті Неймеген. Пропалестинські активісти-студенти "окупували" магнітну лабораторію на території кампусу.
За даними поліції, було заарештовано 23 протестувальники, всі вони досі перебувають під вартою.
Їх заарештували після того, як вони покинули приміщення. А протестувальників, які прикували себе ланцюгами перед входом – звільнили та заарештували.
Зазначається, що протест був спрямований проти можливого партнерства університету з одним з ізраїльських вишів. Активісти вимагали повного розриву академічних зв’язків з Ізраїлем.
5 жовтня вісім осіб були затримані і 20 поліцейських зазнали поранень в результаті зіткнень між пропалестинськими протестувальниками і поліцією в Барселоні.
Королівський палац на площі Дам в Амстердамі вранці 7 жовтня обмастили червоною фарбою, написавши антиізраїльські гасла.