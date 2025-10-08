В Нидерландах задержали пропалестинских активистов, захвативших здание университета

В Нидерландах в ночь на 8 октября полиция задержала группу пропалестинских активистов, которые пытались захватить здание в кампусе университета Радбауд.

Об этом сообщает NOS, передает "Европейская правда".

Событие произошло в городе Неймеген. Пропалестинские активисты-студенты "оккупировали" магнитную лабораторию на территории кампуса.

По данным полиции, были арестованы 23 протестующих, все они до сих пор находятся под стражей.

Их арестовали после того, как они покинули помещение. А протестующих, которые приковали себя цепями перед входом – освободили и арестовали.

Отмечается, что протест был направлен против возможного партнерства университета с одним из израильских вузов. Активисты требовали полного разрыва академических связей с Израилем.

5 октября восемь человек были задержаны и 20 полицейских получили ранения в результате столкновений между пропалестинскими протестующими и полицией в Барселоне.

Королевский дворец на площади Дам в Амстердаме утром 7 октября обмазали красной краской, написав антиизраильские лозунги.