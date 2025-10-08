В Латвии задержали россиянина, прорезавшего дыру в заборе для пересечения границы
В Латвии сообщили об уголовном производстве в отношении гражданина России, пойманного на нелегальном пересечении государственной границы.
Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".
Во вторник 7 октября латвийские пограничники задержали гражданина России, который нелегально пересек границу с российской стороны в районе города Лудза.
Также выяснили, что он с этой целью прорезал в заборе отверстие шириной около метра.
В отношении мужчины открыли производство за нелегальное пересечение государственной границы и умышленное повреждение имущества.
В конце лета все страны Балтии и Польша сообщали о значительном увеличении количества нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь их границы с территории Беларуси.
В связи с этим Финляндия направила группу своих пограничников в поддержку латвийским коллегам.