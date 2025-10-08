Премʼєр Гренландії вперше виступив у Європарламенті: хоче тісніших звʼязків з ЄС

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен сказав, що зацікавлений у посиленні співпраці з Європейським Союзом на тлі погроз президента США Дональда Трампа анексувати арктичний острів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Нільсен виступив у середу з першою в історії промовою лідера Гренландії перед Європейським парламентом, яка, за його словами, відбулася наприкінці "карколомного року" для острова.

"Світ змінюється, і змінюється швидко. Гренландія потребує Європейського Союзу, а Європейський Союз потребує Гренландії", – сказав гренландський премʼєр.

Він також назвав ЄС "вірним другом" у "складні часи, яких ми зараз зазнаємо" та розповів про запаси рідкісноземельних елементів та інших мінералів на острові, які мають потенціал "змінити глобальний і безпековий баланс".

Гренландія та ЄС поглибили дипломатичні зв'язки після агресивних заяв Трампа, зокрема коли він відмовився виключити можливість відправки військ або застосування економічного тиску для захоплення острова.

Хоча Трамп останніми місяцями майже не згадував Гренландію, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен напередодні сказала, що президент США ще може повернутись до цієї риторики.