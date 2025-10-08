Премьер Гренландии впервые выступил в Европарламенте: хочет более тесных связей с ЕС

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сказал, что заинтересован в усилении сотрудничества с Европейским Союзом на фоне угроз президента США Дональда Трампа аннексировать арктический остров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Нильсен выступил в среду с первой в истории речью лидера Гренландии перед Европейским парламентом, которая, по его словам, состоялась в конце "сногсшибательного года" для острова.

"Мир меняется, и меняется быстро. Гренландия нуждается в Европейском Союзе, а Европейский Союз нуждается в Гренландии", – сказал гренландский премьер.

Он также назвал ЕС "верным другом" в "сложные времена, которые мы сейчас переживаем", и рассказал о запасах редкоземельных элементов и других минералов на острове, которые имеют потенциал "изменить глобальный баланс и баланс безопасности".

Гренландия и ЕС углубили дипломатические связи после агрессивных заявлений Трампа, в частности когда он отказался исключить возможность отправки войск или применения экономического давления для захвата острова.

Хотя Трамп в последние месяцы почти не упоминал Гренландию, премьер-министр Дании Метте Фредериксен накануне сказала, что президент США еще может вернуться к этой риторике.