Ле Пен считает "неизбежным" роспуск парламента Франции

Неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что при нынешнем политическом кризисе во Франции роспуск парламента является "неизбежным".

Как сообщает "Европейская правда", ее слова приводят BFMTV и Le Figaro.

Ле Пен заявила, что считает роспуск Национальной ассамблеи "неизбежным" шагом для того, чтобы вывести страну из политического кризиса.

"Недовольство и раскол достигли такого уровня, что только голос французского народа может позволить Франции определиться с направлением", – заявила она.

Марин Ле Пен продолжила критиковать тех, кто "боится обратиться к мнению избирателей".

Также она заявила, что их политсила не поддержит ни одно новое правительство, даже если новый премьер согласится отменить непопулярную пенсионную реформу.

"Я ожидаю роспуска. Или отставки (Макрона), это было бы тоже хорошо", – сказала Ле Пен.

Напомним, Себастьен Лекорню, который подал в отставку с поста премьера, после переговоров с различными партиями считает, что роспуск парламента маловероятен.

Тем временем левые партии требуют от Макрона назначить премьера из их рядов, напоминая, что были победителями предыдущих парламентских выборов.