Рада схвалила два євроінтеграційні законопроєкти у сферах агрополітики і самоврядування

Верховна Рада у середу ухвалила два євроінтеграційні законопроєкти – про створення виплатної агенції в аграрному секторі та у першому читанні – про законність та прозорість у діяльності органів місцевого самоврядування.

Про це повідомив віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, пише "Європейська правда".

Як повідомив Качка, парламент підтримав закон про створення виплатної агенції в аграрному секторі (№13202-1).

"Виплатна агенція – основна інституція в реалізації Спільної аграрної політики ЄС. Саме через неї отримуватимуться субсидії. Її створенню приділялася особлива увага під час скринінгу за розділом 11", – зазначив Качка.

Окрім того, у першому читанні депутати схвалили законопроєкт про забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування (№14048). За словами Качки, цей документ є важливою частиною політики децентралізації та регіонального розвитку і належить до переговорного розділу 22.

"Ефективний контроль збільшує довіру до органів місцевого самоврядування, а отже, і можливості участі в регіональній політиці ЄС, спрямованій на вирівнювання розвитку регіонів. Інфраструктурні проєкти в рамках регіональної політики будуть одним з головних засобів економічного розвитку українських громад та регіонів", – наголосив Качка.

Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк уточнила, що ухвалення цих законів зобовʼязаннями України для отримання фінансової підтримки від ЄС за програмою Ukraine Facility, обсяг якої складає 50 млрд євро.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.

Читайте також: Нова дорога в обхід Орбана. Як можливо розблокувати рух України до ЄС.