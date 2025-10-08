Рада одобрила два евроинтеграционных законопроекта в сферах агрополитики и самоуправления

Верховная Рада в среду приняла два евроинтеграционных законопроекта – о создании выплатного агентства в аграрном секторе и в первом чтении – о законности и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления.

Об этом сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, пишет "Европейская правда".

Как сообщил Качка, парламент поддержал закон о создании выплатного агентства в аграрном секторе (№13202-1).

"Выплатное агентство – основная организация в реализации Общей аграрной политики ЕС. Именно через него будут получать субсидии. Его созданию уделялось особое внимание во время скрининга по разделу 11", – отметил Качка.

Кроме того, в первом чтении депутаты одобрили законопроект об обеспечении законности и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления (№14048). По словам Качки, этот документ является важной частью политики децентрализации и регионального развития и относится к переговорному разделу 22.

"Эффективный контроль увеличивает доверие к органам местного самоуправления, а значит, и возможности участия в региональной политике ЕС, направленной на выравнивание развития регионов. Инфраструктурные проекты в рамках региональной политики будут одним из главных средств экономического развития украинских общин и регионов", – подчеркнул Качка.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк уточнила, что принятие этих законов является обязательством Украины для получения финансовой поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility, объем которой составляет 50 млрд евро.

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно. Таким образом венгерское вето потенциально может быть преодолено.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана "может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

