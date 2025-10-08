В Кишиневе объяснили, почему в Приднестровье снова проблема с газом

В правительстве Молдовы сообщили, что очередные трудности с поставками российского газа в Приднестровье связаны со сменой компании, через которую осуществляется оплата за газ.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом сказал вице-премьер по реинтеграции Роман Рошка.

"Меняется плательщик, и из-за этого задержалось финансирование следующей поставки газа. Однако, по данным MoldovaGaz, вскоре платежи возобновят и в регион поступит газ", – пояснил вице-премьер.

Он также напомнил о предложенном ЕС плане помощи Приднестровью, который предлагали во время зимнего газового кризиса при определенных условиях, и напомнил, что предложение остается в силе.

Перед этим неофициально сообщали, что Приднестровье недополучает газ из-за упомянутой смены компании и из-за задержки поступления денег из России.

Как сообщалось, с начала октября власти непризнанного региона ввели режим экономии газа на полторы недели. На бытовых потребителей это пока не повлияло.

Напомним, с конца зимы 2025 года поставки российского газа в Приднестровье обеспечиваются по запутанной непрозрачной схеме, посредником до сих пор выступала компания, зарегистрированная в ОАЭ.

"ЕвроПравда" рассказывала об этих событиях в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь.