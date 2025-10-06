ЗМІ: у Придністров’ї триває режим економії газу через фінансові затримки з РФ

Обсяг поставок газу до невизнаного Придністров'я залишається зниженим через затримку надходження грошей з Росії.

Про це придністровському медіа МОСТ розповіли два обізнаних співрозмовники, пише "Європейська правда".

Як зазначається, на початку жовтня змінилася компанія, яка оплачує газ для Придністров'я. За словами одного зі співрозмовників, компанія пройшла всі необхідні перевірки і процедури.

Проте станом на 6 жовтня обсяги газу, що надходить до Придністров'я, залишаються зниженими через відсутність фінансових надходжень з Росії.

За даними оператора газотранспортної системи Vestmoldtransgaz, до Молдови по газопроводу 1-2 жовтня надходило близько 3 млн метрів кубічних газу щодня.

За словами співрозмовників, лише близько половини цього обсягу надходить до придністровського регіону.

Варто зауважити, що 2 жовтня у Придністров’ї на півтора тижня запровадили режим економії газу, водночас уточнивши, що загрози знеструмлення домогосподарств і соціальної інфраструктури немає.

Нагадаємо, після інспірованої Москвою "газової кризи" для Придністров’я взимку 2025 року Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я на кредитні гроші Росії.

Перед тим Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи, які готові були надати з низкою економічних і політичних умов.

Постачання російського газу до Придністров’я забезпечується за заплутаною непрозорою схемою, посередником виступає компанія, зареєстрована в ОАЕ.

"ЄвроПравда" розповідала про ці події у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.