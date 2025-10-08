Прем'єр Британії заперечив спробу задобрити Китай у справі "китайських шпигунів"

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер у середу відкинув звинувачення, що його уряд нібито намагався заспокоїти Китай, відмовившись від судового переслідування двох ймовірних китайських шпигунів.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Під час поїздки до Індії Стармер сказав, що його уряд розчарований рішенням прокуратури не продовжувати справу. Він заявив, що якщо і хтось винен, то це попередній консервативний уряд з його політикою щодо Китаю.

"Позиція дуже чітка: судовий процес мав би відбутися на основі ситуації, яка була на той час за попереднього (консервативного) уряду", – сказав він.

"Тож яка б не була їхня позиція, це була єдина позиція, яку можна було представити на суді... Це не політичні суперечки, це питання права", – додав Стармер.

Несподівано для всіх минулого місяця британські прокурори зняли звинувачення з двох чоловіків за кілька тижнів до початку судового процесу. Чоловіків звинувачували в передачі політично чутливої інформації китайському розвіднику.

30-річний Крістофер Кеш, колишній директор аналітичного центру China Research Group, і 33-річний Крістофер Беррі, який працював на одного з депутатів, заперечували звинувачення.

Рішення прокуратури закрити справу викликало звинувачення, нібито уряд зірвав судовий процес, бо не хотів дратувати Пекін, з яким намагається поліпшити економічні відносини.

Воно також спричинило рідкісне критичне висловлювання керівника служби обвинувачень (DPP) Стівена Паркінсона, який у вівторок заявив, що прокурори протягом кількох місяців намагалися отримати від уряду необхідні докази, які б свідчили про загрозу з боку Китаю для Великої Британії, але їх так і не надали.

Стармер, який сам є колишнім прокурором, каже, що проблема полягала в тому, що Пекін не був класифікований як загроза колишнім консервативним урядом на момент, коли чоловікам було висунуто звинувачення у скоєнні злочинів.