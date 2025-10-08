Премьер Британии опроверг попытку задобрить Китай в деле "китайских шпионов"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду отверг обвинения, что его правительство якобы пыталось успокоить Китай, отказавшись от судебного преследования двух предполагаемых китайских шпионов.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Во время поездки в Индию Стармер сказал, что его правительство разочаровано решением прокуратуры не продолжать дело. Он заявил, что если и кто-то виноват, то это предыдущее консервативное правительство с его политикой в отношении Китая.

"Позиция очень четкая: судебный процесс должен был состояться на основе ситуации, которая была на тот момент при предыдущем (консервативном) правительстве", – сказал он.

"Поэтому какова бы ни была их позиция, это была единственная позиция, которую можно было представить в суде... Это не политические споры, это вопрос права", – добавил Стармер.

Неожиданно для всех в прошлом месяце британские прокуроры сняли обвинения с двух мужчин за несколько недель до начала судебного процесса. Мужчин обвиняли в передаче политически чувствительной информации китайскому разведчику.

30-летний Кристофер Кэш, бывший директор аналитического центра China Research Group, и 33-летний Кристофер Берри, который работал на одного из депутатов, отрицали обвинения.

Решение прокуратуры закрыть дело вызвало обвинения, что правительство сорвало судебный процесс, потому что не хотело раздражать Пекин, с которым пытается улучшить экономические отношения.

Оно также вызвало редкое критическое высказывание главы службы обвинений (DPP) Стивена Паркинсона, который во вторник заявил, что прокуроры в течение нескольких месяцев пытались получить от правительства необходимые доказательства, которые бы свидетельствовали об угрозе со стороны Китая для Великобритании, но их так и не предоставили.

Стармер, который сам является бывшим прокурором, говорит, что проблема заключалась в том, что Пекин не был классифицирован как угроза бывшим консервативным правительством на момент, когда мужчинам были предъявлены обвинения в совершении преступлений.