В польском Вроцлаве вступит в силу полный запрет на продажу алкоголя ночью

С четверга, 9 октября, в польском Вроцлаве вступит в силу полный запрет на продажу алкоголя в магазинах и на автозаправочных станциях с 22:00 до 6:00 по всему городу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Ночной запрет был введен решением городского совета 11 сентября. Согласно решению, начиная с 9 октября, алкоголь нельзя будет приобрести в магазинах и на заправках по всему городу с 22:00 до 6:00.

До сих пор такой запрет действовал с 2018 года в исторической части города, а с прошлого года – еще в восьми микрорайонах, окружающих исторический центр или расположенных в его непосредственной близости.

По данным городского совета, через год после введения ночного запрета на продажу алкоголя в центре города было зафиксировано 7-процентное снижение количества полицейских вмешательств, связанных с употреблением алкоголя, и 15-процентное снижение количества вмешательств городской охраны.

Решение о распространении запрета на весь город было принято после консультаций с советами районов Вроцлава. Те, у которых было наибольшее количество точек продажи алкоголя, были за такой запрет. 60% жителей также поддержали решение.

В случае нарушения запрета на продажу каждый, кто это заметит, обязан сообщить в полицию. В случае передачи дела в суд предприниматель должен рассчитывать на возможность наложения штрафа – его размер будет определен судом.

Напомним, недавно в Силезском воеводстве Польши задержали 47-летнего мужчину за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, который оригинальным способом хотел скрыться от правоохранителей.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Варшаве добивается права возить плюшевую таксу в кабине вопреки правилам.