У Польщі ушпиталили чоловіка зі смертельним вмістом алкоголю в крові, і він вижив

Більше семи проміле алкоголю в організмі мав чоловік, який у вівторок потрапив до лікарняного відділення швидкої допомоги в місті Мелець на півдні Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі Polsat News повідомила речниця лікарні Мельців Анета Дика-Урбанська.

Інцидент стався 7 жовтня, коли до лікарняного відділення швидкої допомоги Мельців було доставлено чоловіка віком близько 30 років.

"Пацієнт мав понад сім проміле алкоголю в організмі", – сказала речниця.

Після надання першої допомоги стан чоловіка почав поліпшуватися, і вже наступного дня його виписали додому, додала Дика-Урбанська.

Для звичайного організму вміст алкоголю понад три проміле є серйозною загрозою для життя і ризиком алкогольної коми, а якщо він перевищує шість проміле, є ризик втрати свідомості, дихальної недостатності і зупинки серця.

Нагадаємо, нещодавно у Сілезькому воєводстві Польщі затримали 47-річного чоловіка за кермування авто у нетверезому стані, який в оригінальний спосіб хотів сховатись від правоохоронців.

Тим часом у польському Вроцлаві з четверга набуде чинності повна заборона на продаж алкоголю в магазинах і на автозаправних станціях з 22:00 до 6:00 по всьому місту.