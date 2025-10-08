В Польше госпитализировали мужчину со смертельным содержанием алкоголя в крови, и он выжил

Более семи промилле алкоголя в организме было у мужчины, который во вторник попал в больничное отделение скорой помощи в городе Мелец на юге Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии Polsat News сообщила пресс-секретарь больницы Мельцев Анета Дика-Урбанская.

Инцидент произошел 7 октября, когда в отделение скорой помощи Мельцев был доставлен мужчина в возрасте около 30 лет.

"Пациент имел более семи промилле алкоголя в организме", – сказала пресс-секретарь.

После оказания первой помощи состояние мужчины начало улучшаться, и уже на следующий день его выписали домой, добавила Дика-Урбанская.

Для обычного организма содержание алкоголя более трех промилле является серьезной угрозой для жизни и риском алкогольной комы, а если оно превышает шесть промилле, есть риск потери сознания, дыхательной недостаточности и остановки сердца.

Напомним, недавно в Силезском воеводстве Польши задержали 47-летнего мужчину за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, который оригинальным способом хотел спрятаться от правоохранителей.

Между тем в польском Вроцлаве с четверга вступит в силу полный запрет на продажу алкоголя в магазинах и на автозаправочных станциях с 22:00 до 6:00 по всему городу.