Трамп заявив, що може вирушити на Близький Схід і відвідати Ізраїль

Президент США Дональд Трамп заявив, що у неділю він може вирушити з візитом на Близький Схід на тлі прогресу у мирних переговорах між Ізраїлем і ХАМАС.

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Він розповів, що переговори щодо мирного врегулювання на Близькому Сході "йдуть дуже добре".

"Я думаю, що це станеться (візит на Близький Схід. – Ред.), є хороші шанси, що це станеться. Я можу поїхати туди наприкінці тижня, можливо, в неділю", – сказав Трамп.

Згодом у телефонному інтерв’ю Axios і CNN Трамп зазначив, що може відвідати Ізраїль.

"Вони хочуть, щоб я виступив з промовою в Кнесеті, і я обов'язково це зроблю, якщо вони цього хочуть", – зазначив президент США.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Перед тим адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другу річницю атаки ХАМАС на Ізраїль заявила, що не можна втрачати можливості досягти припинення вогню в Газі.