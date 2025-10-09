Трамп заявил, что может отправиться на Ближний Восток и посетить Израиль

Президент США Дональд Трамп заявил, что в воскресенье он может отправиться с визитом на Ближний Восток на фоне прогресса в мирных переговорах между Израилем и ХАМАС.

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Он рассказал, что переговоры по мирному урегулированию на Ближнем Востоке "идут очень хорошо".

"Я думаю, что это произойдет (визит на Ближний Восток. – Ред.), есть хорошие шансы, что это произойдет. Я могу поехать туда в конце недели, возможно, в воскресенье", – сказал Трамп.

Впоследствии в телефонном интервью Axios и CNN Трамп отметил, что может посетить Израиль.

"Они хотят, чтобы я выступил с речью в Кнессете, и я обязательно это сделаю, если они этого хотят", – отметил президент США.

Напомним, 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Перед тем администрация президента США Дональда Трампа обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газа и будущего этой территории.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторую годовщину атаки ХАМАС на Израиль заявила, что нельзя терять возможности достичь прекращения огня в Газе.