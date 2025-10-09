Укр Рус Eng

Трамп верит, что войну РФ против Украины он также урегулирует

Новости — Четверг, 9 октября 2025, 08:06 — Ирина Кутелева

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в конце концов ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую РФ развязала против Украины.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Трамп, он "урегулировал семь войн", а также добавил, что "мы близки к урегулированию восьмой".

"И я думаю, что в конце концов мы урегулируем (войну) России, которая ужасна. Кстати, на прошлой неделе в России, между Россией и Украиной, погибло 7000 человек. Я думаю, мы урегулируем это", – сказал президент США.

Он добавил, что не думает, "что кто-либо в истории урегулировал столько конфликтов".

Недавно Трамп заявлял, что уладить ситуацию с развязанной РФ войной против Украины оказалось сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.

Он также рассказывал, что тарифы являются важной частью его способности заключать мирные соглашения.

