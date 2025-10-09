Біля 70% американців підтримують зброю для України та санкційний тиск на Росію – опитування

Майже 70% американців підтримують військову допомогу США Україні та посилення санкційного тиску на Росію, при цьому показник підтримки серед республіканців навіть вищий.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Harvard CAPS / Harris poll, збір даних для якого проводили у перші дні жовтня серед понад 2400 зареєстрованих виборців.

На запитання про те, чи мала б адміністрація Трампа далі надавати Україні зброю та накласти додаткові санкції на Росію, якщо Кремль ухилятиметься від переговорів, ствердно відповіли 68%, тоді як 32% підтримали думку, що цього не варто робити, щоб не сваритися з РФ.

Серед республіканців підтримка надання зброї та санкцій навіть вища на один процентний пункт, ніж серед демократів.

79% підтримали думку, що Європа має припинити купувати російські енергоресурси і натомість купувати їх у США. Серед республіканців підтримка такої думки на десять процентних пунктів вища.

В окремому питанні про додаткові економічні санкції США проти Росії їх підтримали 77%, при цьому серед виборців-республіканців підтримка на 15 процентних пунктів вища.

57% схвалюють ідею підвищених тарифів чи іншого покарання для третіх країн, які продовжують купувати російські нафту й газ.

Настільки серйозна зміна ставлення виборців-республіканців відбулася невдовзі після того, як особисто Трамп та деякі представники його адміністрації почали схвально відгукуватися про санкції та військову допомогу Києву, а Трамп почав надсилати публічні сигнали про надання Україні новітньої зброї, аж до ракет Tomahawk.

Варто зауважити, що до приходу Трампа до влади Республіканська партія традиційно була жорсткіше налаштована щодо протидії Кремлю та вважалася більш "яструбиною" частиною американського політичного спектра.

В іншому серпневому опитуванні 46% американців висловили думку, що США не роблять достатньо для підтримки України. Це було найвищим показником за останні три роки опитувань.

Воно також показало, що дві третини американців песимістично оцінюють перспективи укладання мирної угоди між Україною та Росією про припинення російської повномасштабної агресії.

У березневому опитуванні, на початку другої каденції Трампа, лиш трохи більше половини відповіли, що США мають надавати Україні військову допомогу, серед республіканців підтримка була значно нижчою.