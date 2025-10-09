Почти 70% американцев поддерживают военную помощь США Украине и усиление санкционного давления на Россию, при этом показатель поддержки среди республиканцев даже выше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Harvard CAPS / Harris poll, сбор данных для которого проводили в первые дни октября среди более 2400 зарегистрированных избирателей.

На вопрос о том, должна ли администрация Трампа дальше предоставлять Украине оружие и наложить дополнительные санкции на Россию, если Кремль будет уклоняться от переговоров, утвердительно ответили 68%, тогда как 32% поддержали мнение, что этого не стоит делать, чтобы не ссориться с РФ.

Среди республиканцев поддержка предоставления оружия и санкций даже выше на один процентный пункт, чем среди демократов.

79% поддержали мнение, что Европа должна прекратить покупать российские энергоресурсы и вместо этого покупать их у США. Среди республиканцев поддержка такого мнения на десять процентных пунктов выше.

В отдельном вопросе о дополнительных экономических санкциях США против России их поддержали 77%, при этом среди избирателей-республиканцев поддержка на 15 процентных пунктов выше.

57% одобряют идею повышенных тарифов или иного наказания для третьих стран, которые продолжают покупать российские нефть и газ.

Столь серьезное изменение отношения избирателей-республиканцев произошло вскоре после того, как лично Трамп и некоторые представители его администрации начали одобрительно отзываться о санкциях и военной помощи Киеву, а Трамп начал посылать публичные сигналы о предоставлении Украине новейшего оружия, вплоть до ракет Tomahawk.

Стоит заметить, что до прихода Трампа к власти Республиканская партия традиционно была жестче настроена в отношении противодействия Кремлю и считалась более "ястребиной" частью американского политического спектра.

США не делают достаточно для поддержки Украины. Это было самым высоким показателем за последние три года опросов.

Он также показал, что две трети американцев пессимистично оценивают перспективы заключения мирного соглашения между Украиной и Россией о прекращении российской полномасштабной агрессии.

В мартовском опросе, в начале второй каденции Трампа, лишь чуть больше половины ответили, что США должны предоставлять Украине военную помощь, среди республиканцев поддержка была значительно ниже.