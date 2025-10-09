Трамп каже, що утримуваних ХАМАС заручників можуть звільнити у понеділок

Президент США Дональд Трамп заявив, що заручники, яких терористичне угруповання ХАМАС утримує в Газі, ймовірно, будуть звільнені у понеділок, 13 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав в ефірі телеканалу Fox News.

Американський президент у контексті підписання між Ізраїлем і ХАМАС першого етапу мирного плану зазначив: "Головне, що заручники будуть звільнені".

"Вони (заручники. – Ред.) перебувають там у жахливій ситуації. Вони знаходяться глибоко-глибоко під землею", – зазначив він.

За словами Трампа, "у цей момент робиться дуже багато для звільнення заручників".

"Ми вважаємо, що всі вони повернуться в понеділок... включаючи тіла загиблих", – додав він.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Перед тим адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

В ЄС привітали підписання "першого етапу мирного плану" між Ізраїлем і ХАМАС.