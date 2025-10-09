Трамп говорит, что удерживаемых ХАМАС заложников могут освободить в понедельник

Президент США Дональд Трамп заявил, что заложники, которых террористическая группировка ХАМАС удерживает в Газе, вероятно, будут освобождены в понедельник, 13 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в эфире телеканала Fox News.

Американский президент в контексте подписания между Израилем и ХАМАС первого этапа мирного плана отметил: "Главное, что заложники будут освобождены".

"Они (заложники. – Ред.) находятся там в ужасной ситуации. Они находятся глубоко-глубоко под землей", – отметил он.

По словам Трампа, "в этот момент делается очень много для освобождения заложников".

"Мы считаем, что все они вернутся в понедельник... включая тела погибших", – добавил он.

Напомним, 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Перед этим администрация президента США Дональда Трампа обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газы и будущему этой территории.

В ЕС приветствовали подписание "первого этапа мирного плана" между Израилем и ХАМАС.